"Vite sospese": la Caritas di Bari-Bitonto presenta il nuovo Report su povertà e disuguaglianze

BARI - Martedìalle ore, presso la Sala Conferenze della Curia Arcivescovile di Bari (Corso A. De Gasperi 274/A, II piano), lapresenterà il nuovodal titolo

Il report racconta la realtà quotidiana delle fragilità nel territorio, con 642 persone incontrate e 6134 interventi realizzati, rivelando come la povertà sia un fenomeno sistemico che colpisce soprattutto donne, famiglie con figli, lavoratori poveri e anziani soli. Non solo economia: salute, lavoro, casa e relazioni sono sempre più intrecciate, mostrando un quadro complesso di vite sospese tra speranza e rassegnazione.

Alla conferenza parteciperanno S.E. Mons. Giuseppe Satriano, Don Lino Modesto, Elena Carletti, Pasquale Ferrante e Ilaria Zingaro. Modererà Vito Mariella.

Il report evidenzia anche l’importanza dei servizi di accompagnamento come Sicar-Hub e Le Ali di Bartimeo, attivati grazie ai fondi 8xmille, che permettono di restituire dignità a persone invisibili: senza dimora, migranti, anziani soli o con problemi di salute.

La Caritas sottolinea: “Le povertà oggi non chiedono solo risposte tecniche, ma scelte coraggiose. Nessuno può chiamarsi fuori”.

