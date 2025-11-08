Calcio a 5, Diaz Bisceglie - Ferrandina 5-3 di sabato 8 novembre 2025



ANTONIO SPERANZA - Diaz Bisceglie - Ferrandina 5-3 di sabato 8 novembre 2025 V giornata di andata campionato nazionale di serie B girone G: una partita ricca di emozioni al Palcosmai.





Dopo la sconfitta della scorsa giornata, i nostri ragazzi hanno reagito da vera squadra, conquistando una vittoria importante contro un avversario difficile da affrontare. Prestazione di carattere, spirito di squadra e tanta determinazione: questa è la strada giusta.



