Capizzi, 16enne Giuseppe Di Dio ucciso in un agguato: fermati tre membri della stessa famiglia

MESSINA - Tragedia a Capizzi, in provincia di Messina, dove nella serata di sabato 1 novembre ilè stato ucciso a colpi di pistola all’interno di un bar. L’agguato ha visto coinvolti due fratelli di 20 e 18 anni e il padre 48enne: secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato il fratello maggiore, mentre gli altri due lo avrebbero accompagnato.

Durante l’attacco, è rimasto ferito anche un 22enne, amico della vittima. Dalle indagini iniziali, sembra che il vero obiettivo del trio non fosse né il 16enne né il giovane ferito.

I tre membri della famiglia sono stati fermati dai carabinieri e sono attualmente sotto interrogatorio, mentre le autorità indagano per chiarire dinamica e movente dell’omicidio.

La comunità locale è sconvolta per l’accaduto e le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in paese per garantire sicurezza e raccogliere ulteriori elementi sull’agguato.