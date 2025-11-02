Conversano, anteprima della XV edizione di “Novello sotto il Castello”: tre giorni di vino, musica e cultura dal 14 al 16 novembre

CONVERSANO - Si è tenuta ieri sera, presso le Cantine D’Alessandro di Conversano, l’anteprima ufficiale della XV edizione di, l’evento che da quindici anni celebra l’autunno pugliese attraverso vino, musica, arte e convivialità. L’incontro ha anticipato le novità e lo spirito della manifestazione, in programma dal 14 al 16 novembre nel centro storico della città.

La serata si è aperta con una visita guidata della cantina condotta da Giovanni D’Alessandro, che ha accompagnato gli ospiti tra botti e racconti di famiglia, per poi proseguire con una tavola rotonda dedicata alla presentazione del programma e dei protagonisti dell’edizione 2025.

Antonio Innamorato, presidente de La Compagnia del Trullo OdV, organizzatrice dell’evento, ha sottolineato il percorso fatto in quindici anni: “Dietro questa manifestazione c’è un grande lavoro di squadra: volontari, partner, istituzioni e cittadini che ogni anno rendono viva una festa che è prima di tutto racconto e appartenenza”.

Il sindaco Giuseppe Lovascio ha evidenziato l’importanza dell’evento per la città: “Novello sotto il Castello è parte del DNA di Conversano. Non è solo una festa, è un modo per sentirci tutti parte della stessa storia”.

Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione Ambiente e Sviluppo Economico della Regione Puglia, ha ricordato come la manifestazione unisca cultura, economia e sostenibilità, mentre Maria Filomeno ed Emanuele Iacovone di Puglia Promozione hanno ribadito il supporto dell’agenzia regionale per valorizzare il territorio e il turismo esperienziale. L’assessore alle Attività produttive Tiziana Palumbo ha sottolineato le ricadute positive per le imprese locali e il tessuto produttivo.

Tra i momenti più simbolici, Gianni Boccuzzi di Fruttattiva ha ricordato la tradizione della “Castagna Segreta”, piccolo rito collettivo che ogni anno accompagna la festa e unisce i partecipanti.

La XV edizione si annuncia come la più ricca di sempre, con una line-up internazionale di artisti provenienti da tutta Europa, tra cui DJ Carl Bee (Malta), DJ Fly (Francia), i gruppi Kalàscima, Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania e Conjunto Substantianigra.

Non mancheranno mercatini, laboratori artistici, esposizioni fotografiche e percorsi esperienziali a cura di Fondazione di Comunità d’Arti, Pro Loco Conversano e Museco. Il percorso enogastronomico diffuso tra Piazza Castello, Corso Morea, Villa Garibaldi e Piazza XX Settembre offrirà degustazioni di vino novello, specialità locali e la tradizionale Castagna Segreta.

Domenica 16 novembre, giornata conclusiva, sarà dedicata alle famiglie con Bimbi in Festa e spettacoli itineranti della Compagnia Pachamama.

Con questa anteprima, “Novello sotto il Castello” conferma il suo ruolo di evento identitario, capace di unire generazioni e valorizzare il territorio pugliese, trasformando ogni calice in racconto e ogni incontro in occasione di comunità.