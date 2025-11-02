Conversano, anteprima della XV edizione di “Novello sotto il Castello”: tre giorni di vino, musica e cultura dal 14 al 16 novembre
CONVERSANO - Si è tenuta ieri sera, presso le Cantine D’Alessandro di Conversano, l’anteprima ufficiale della XV edizione di “Novello sotto il Castello”, l’evento che da quindici anni celebra l’autunno pugliese attraverso vino, musica, arte e convivialità. L’incontro ha anticipato le novità e lo spirito della manifestazione, in programma dal 14 al 16 novembre nel centro storico della città.
La serata si è aperta con una visita guidata della cantina condotta da Giovanni D’Alessandro, che ha accompagnato gli ospiti tra botti e racconti di famiglia, per poi proseguire con una tavola rotonda dedicata alla presentazione del programma e dei protagonisti dell’edizione 2025.
Antonio Innamorato, presidente de La Compagnia del Trullo OdV, organizzatrice dell’evento, ha sottolineato il percorso fatto in quindici anni: “Dietro questa manifestazione c’è un grande lavoro di squadra: volontari, partner, istituzioni e cittadini che ogni anno rendono viva una festa che è prima di tutto racconto e appartenenza”.
Il sindaco Giuseppe Lovascio ha evidenziato l’importanza dell’evento per la città: “Novello sotto il Castello è parte del DNA di Conversano. Non è solo una festa, è un modo per sentirci tutti parte della stessa storia”.
Francesco Paolicelli, presidente della IV Commissione Ambiente e Sviluppo Economico della Regione Puglia, ha ricordato come la manifestazione unisca cultura, economia e sostenibilità, mentre Maria Filomeno ed Emanuele Iacovone di Puglia Promozione hanno ribadito il supporto dell’agenzia regionale per valorizzare il territorio e il turismo esperienziale. L’assessore alle Attività produttive Tiziana Palumbo ha sottolineato le ricadute positive per le imprese locali e il tessuto produttivo.
Tra i momenti più simbolici, Gianni Boccuzzi di Fruttattiva ha ricordato la tradizione della “Castagna Segreta”, piccolo rito collettivo che ogni anno accompagna la festa e unisce i partecipanti.
La XV edizione si annuncia come la più ricca di sempre, con una line-up internazionale di artisti provenienti da tutta Europa, tra cui DJ Carl Bee (Malta), DJ Fly (Francia), i gruppi Kalàscima, Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania e Conjunto Substantianigra.
Non mancheranno mercatini, laboratori artistici, esposizioni fotografiche e percorsi esperienziali a cura di Fondazione di Comunità d’Arti, Pro Loco Conversano e Museco. Il percorso enogastronomico diffuso tra Piazza Castello, Corso Morea, Villa Garibaldi e Piazza XX Settembre offrirà degustazioni di vino novello, specialità locali e la tradizionale Castagna Segreta.
Domenica 16 novembre, giornata conclusiva, sarà dedicata alle famiglie con Bimbi in Festa e spettacoli itineranti della Compagnia Pachamama.
Con questa anteprima, “Novello sotto il Castello” conferma il suo ruolo di evento identitario, capace di unire generazioni e valorizzare il territorio pugliese, trasformando ogni calice in racconto e ogni incontro in occasione di comunità.