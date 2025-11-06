Centrodestra unito a Bari: Meloni, Salvini e Tajani al TeatroTeam per sostenere Luigi Lobuono

BARI - I leader del centrodestra saranno a Bari lunedì 10 novembre, al TeatroTeam, per sostenere la candidatura dialla Presidenza della Regione Puglia, in vista delle elezioni del 23 e 24 novembre.

All’appuntamento parteciperanno la premier Giorgia Meloni, i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il deputato Maurizio Lupi.

A darne notizia, in una nota congiunta, sono stati i coordinatori regionali Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia), Mauro D’Attis (Forza Italia), Roberto Marti (Lega) e Luigi Morgante (Noi Moderati).

“Lunedì – spiegano – tutti i leader nazionali del centrodestra saranno con noi per convincere i pugliesi a votare per il centrodestra del buon governo. Il governo nazionale sta lavorando benissimo alla guida del Paese e sta riportando l’Italia al centro della politica internazionale. Anche la Puglia merita un centrodestra unito, capace e competente, che metta al centro i bisogni dei cittadini.

Ringraziamo i nostri leader perché la loro presenza in Puglia dimostra e conferma la volontà di perseguire la vittoria di queste elezioni regionali”, concludono Gemmato, D’Attis, Marti e Morgante.