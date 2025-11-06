Melendugno, paura per il maltempo: albero cade su auto parcheggiate, ferita una donna

MELENDUGNO - Mattinata di paura a Melendugno, dove le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di un albero su alcune auto in sosta. L’episodio è avvenuto in via Olimpiadi, nei pressi dei giardini pubblici.

Due pini si sono spezzati improvvisamente e uno di essi ha colpito in pieno alcune vetture parcheggiate. In una di queste si trovava una donna, che ha notato in tempo l’instabilità dell’albero ed è riuscita ad abbandonare l’abitacolo pochi istanti prima dell’impatto.

La conducente ha riportato lievi ferite ed è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla gestione della viabilità.

La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire la rimozione dei detriti e il ripristino delle condizioni di sicurezza.