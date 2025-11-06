Foggiano, blitz dei carabinieri: arrestata banda specializzata negli assalti ai bancomat

FOGGIA - Blitz dei carabinieri nella notte nel Foggiano: sei persone, tutte pregiudicate, sono state arrestate con l’accusa di aver assaltato bancomat a Cremona e in altre città del Nord Italia. Una settima persona è ancora ricercata.

La banda era specializzata negli assalti con acetilene ed esplosivo, una tecnica particolarmente pericolosa e distruttiva. Diversi i colpi contestati, messi a segno sia ai danni di istituti di credito che di aziende.

Gli indagati erano da tempo monitorati dai carabinieri e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero legami con la criminalità organizzata pugliese.