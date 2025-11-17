Cervasca, tragico incidente sulla provinciale 422: muore una giovane di 20 anni

CERVASCA – Tragedia questa mattina sulla provinciale 422 a Cervasca: una giovane di 20 anni, Gaia Conte, ha perso la vita in un incidente stradale. La sua auto si è ribaltata e ha preso fuoco intorno alle 5 del mattino. Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del personale del 118, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Originaria di Dronero, Gaia lascia due sorelle, un fratello e il padre. La comunità locale è profondamente scossa per la perdita. Con questo incidente, il numero di vittime sulla strada in provincia di Cuneo sale a 34 nel 2025.

I rilievi sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Alla famiglia della giovane va il più sincero cordoglio.