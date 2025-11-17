Galatone, furgone carico di rifiuti edilizi: scatta il sequestro. Scoperta discarica abusiva a Seclì

GALATONE - Un furgone che procedeva a bassa velocità lungo la contrada Orelle-Campilatini di Galatone, con il cassone visibilmente sovraccarico, ha insospettito i carabinieri di zona. Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha spiegato di trasportare materiale edile di risulta, affermando che si trattava di scarti provenienti da lavori di ristrutturazione eseguiti da una piccola impresa edile riconducibile al fratello.

La versione, però, non è bastata: l’uomo non era in grado di esibire alcun documento che attestasse la tracciabilità dei rifiuti. Il mezzo e il materiale trasportato sono stati quindi sequestrati.

L’episodio ha spinto i militari ad ampliare i controlli sul territorio. Poco dopo, nel comune vicino di Seclì, è stato individuato un terreno nascosto dalla vegetazione e utilizzato come discarica abusiva, dove risultavano abbandonati vari rifiuti edili.

Due uomini del posto, un 75enne e un 45enne, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Lecce. Le indagini proseguono per ricostruire l’intera filiera degli smaltimenti illeciti.