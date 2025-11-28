Cesare Cremonini, tra glam e anni settanta nel nuovo singolo ''Ragazze facili''

Da oggi, venerdì 28 novembre, arriva in tutte le radio “Ragazze facili”, il nuovo singolo scritto e prodotto da Cesare Cremonini. Il brano si inserisce come uno dei momenti più intensi e centrali del progetto “Alaska Baby”, confermando l’artista bolognese tra gli autori più prolifici e ispirati della musica italiana contemporanea.

Online anche il videoclip ufficiale, girato a Londra e firmato dal fotografo e regista Greg Williams, che ha realizzato anche la cover d’autore del singolo.

“Ragazze facili” è una ballad travolgente dal sapore glam, attraversata da riferimenti e suggestioni che rimandano ai grandi cantautori anglosassoni: David Bowie, Paul McCartney, Elton John, fino a un gusto più teatrale nei cori che richiama anche i Queen, come se l’ascolto si svolgesse dentro un musical gospel. È una memoria sonora che guarda agli anni Settanta, ma che nel linguaggio di Cremonini resta ancorata al presente, quotidiana e credibile.