Serie C – Girone C: Monopoli ko a Benevento, vittorie importanti per Cerignola e Salernitana contro l’Altamura
FRANCESCO LOIACONO - Nella 14ª giornata di andata del girone C di Serie C, il Monopoli esce sconfitto per 3-1 dal “Vigorito” contro il Benevento. I campani sbloccano il match già al 9’ grazie a Lamesta e raddoppiano al 28’ con Ricci, chiudendo il primo tempo sul 2-0. Nella ripresa, al 6’, Prisco mette a segno la terza rete giallorossa. Solo al 95’ arriva il gol della bandiera dei pugliesi, firmato da Ronco. Nonostante il ko, il Monopoli resta quinto in classifica con 22 punti.
Vittoria preziosa, invece, per il Cerignola, che supera 1-0 il Giugliano al “De Cristofaro”. A decidere l’incontro è la rete di Parlato al 6’ della ripresa, che consegna agli ofantini tre punti fondamentali. Il Cerignola sale così al dodicesimo posto con 16 punti.
Sconfitta beffarda per l’Altamura, piegata per 2-1 dalla Salernitana al “D’Angelo”. I pugliesi erano passati in vantaggio all’11’ con Rosafio, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano il risultato: Liguori firma il pareggio all’8’, mentre al 94’ Golemic segna il gol del definitivo sorpasso. L’Altamura scivola al tredicesimo posto con 15 punti, in compagnia di Cavese e Giugliano.
Prossimo turno – 15ª giornata
- Venerdì 21 novembre, ore 20:30: Cerignola – Crotone al “Monterisi”
- Sabato 22 novembre, ore 14:30: Siracusa – Altamura
- Sabato 22 novembre, ore 17:30: Monopoli – Picerno al “Veneziani”