Challenger di Atene: Angelini, Basile e Ribecai avanzano al secondo turno
FRANCESCO LOIACONO - Al Challenger di Atene gli italiani partono con il piede giusto. Nel primo turno, Lorenzo Angelini ha superato il britannico Millen Hurrion con il punteggio di 4-6 6-3 6-3, conquistando l’accesso al secondo turno dopo una partita in rimonta. Avanza anche Pierluigi Basile, protagonista di un’ottima prestazione contro lo svizzero Nicolas Parizzia, battuto 6-4 6-2. Successo in tre set anche per Michele Ribecai, che si è imposto 4-6 6-3 6-3 sul tedesco Diego Dedura, guadagnando il pass per il turno successivo.
Nel resto del programma, l’ucraino Aleksandr Braynin ha sconfitto il greco Dimitris Azoidis per 7-5 6-0, mentre il connazionale Oleg Prihodko ha rimontato lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, chiudendo 2-6 6-2 6-0. Vittoria anche per il cipriota Menelaos Efstathiou, che ha regolato il britannico Harry Wendelken con 4-6 6-1 6-2.
Lo spagnolo Alberto Barroso Campos ha avuto la meglio sul connazionale Oscar José Gutierrez, imponendosi 6-1 7-5, mentre il ceco Jan Kumstat ha dominato lo svizzero Andrin Casanova con un netto 6-0 6-1. A completare il quadro di giornata, il lussemburghese Alex Knaff ha superato il britannico Charlie Robertson per 6-4 6-3.
Il torneo prosegue con diversi azzurri ancora in corsa e con un tabellone che promette sfide equilibrate e di alto livello.