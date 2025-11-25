Challenger di Atene: Angelini, Basile e Ribecai avanzano al secondo turno

- Algli italiani partono con il piede giusto. Nel primo turno,ha superato il britannicocon il punteggio di, conquistando l’accesso al secondo turno dopo una partita in rimonta. Avanza anche, protagonista di un’ottima prestazione contro lo svizzero, battuto. Successo in tre set anche per, che si è impostosul tedesco, guadagnando il pass per il turno successivo.

Nel resto del programma, l’ucraino Aleksandr Braynin ha sconfitto il greco Dimitris Azoidis per 7-5 6-0, mentre il connazionale Oleg Prihodko ha rimontato lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles, chiudendo 2-6 6-2 6-0. Vittoria anche per il cipriota Menelaos Efstathiou, che ha regolato il britannico Harry Wendelken con 4-6 6-1 6-2.

Lo spagnolo Alberto Barroso Campos ha avuto la meglio sul connazionale Oscar José Gutierrez, imponendosi 6-1 7-5, mentre il ceco Jan Kumstat ha dominato lo svizzero Andrin Casanova con un netto 6-0 6-1. A completare il quadro di giornata, il lussemburghese Alex Knaff ha superato il britannico Charlie Robertson per 6-4 6-3.

Il torneo prosegue con diversi azzurri ancora in corsa e con un tabellone che promette sfide equilibrate e di alto livello.