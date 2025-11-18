Challenger di Bergamo: Travaglia vince al secondo turno e vola al terzo turno
FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il torneo Challenger di Bergamo con risultati interessanti nei match del secondo turno. Stefano Travaglia supera il croato Ivan Dodig con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 e si qualifica per il terzo turno. L’italiano ha dominato il primo set grazie a un servizio molto preciso, mentre Dodig ha risposto nel secondo set con efficaci pallonetti. Il terzo set, combattuto fino al 6-6, si è deciso al tie-break, dove Travaglia ha conquistato il successo grazie al rovescio e ai veloci colpi da fondo campo.