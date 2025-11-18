Challenger di Bergamo: Travaglia vince al secondo turno e vola al terzo turno

FRANCESCO LOIACONO - Prosegue il torneo Challenger di Bergamo con risultati interessanti nei match del secondo turno. Stefano Travaglia supera il croato Ivan Dodig con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 e si qualifica per il terzo turno. L’italiano ha dominato il primo set grazie a un servizio molto preciso, mentre Dodig ha risposto nel secondo set con efficaci pallonetti. Il terzo set, combattuto fino al 6-6, si è deciso al tie-break, dove Travaglia ha conquistato il successo grazie al rovescio e ai veloci colpi da fondo campo.

Avanzano anche Michele Ribeccai, che prevale 7-5, 7-6 sullo spagnolo Sergio Callejon Hernando, e Andrea Guerrieri, vincitore 6-2, 6-4 sul russo Alexei Vatutin. Federico Arnaboldi viene invece eliminato dal bulgaro Alexander Donski con il punteggio di 5-3, 3-6, 6-4. Altri risultati: il belga Buvaysar Gadamauri batte 6-3, 6-4 l’ucraino Oleg Prihodko; lo slovacco Milos Karol supera 6-7, 7-6, 7-6 l’olandese Niels Visker; il britannico Hamish Stewart vince 3-6, 6-3, 7-5 contro Anton Matusevich; infine, il kazako Beibit Zhukayev si impone 6-3, 1-6, 6-3 sullo svizzero Mika Brunold.