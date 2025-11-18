Foggia-Cavese 0-0: pochi brividi allo “Zaccheria”, rossoneri ancora in coda
FRANCESCO LOIACONO - Finisce 0-0 allo stadio “Zaccheria” il match tra Foggia e Cavese, valido per la 14ª giornata del girone C di Serie C. Una partita equilibrata, con occasioni da entrambe le parti ma senza reti, che lascia i rossoneri al penultimo posto in classifica.
Nel primo tempo sono gli ospiti a rendersi più pericolosi: al 20’ Amerighi calcia di destro ma non trova la porta, mentre al 26’ Awua sfiora il gol. Un minuto più tardi ci prova anche Munari, che va vicino alla rete. Il Foggia risponde al 32’ con Oliva, che di testa però non riesce a schiacciare verso lo specchio. Al 39’ D’Amico spreca una buona occasione per portare in vantaggio i rossoneri.
Nella ripresa, al 6’, Byar prova a sorprendere la Cavese su calcio di punizione, mancando di poco il bersaglio. I campani tornano a rendersi pericolosi al 34’ con Evangelisti, che sfiora il gol del vantaggio. Il Foggia cerca il colpo nel finale: al 37’ Garofalo calcia da buona posizione senza trovare la porta, mentre al 44’ Bevilacqua va a un passo dalla rete che avrebbe potuto cambiare l’esito della gara.
Con questo pareggio, il Foggia resta penultimo con 11 punti, mentre la Cavese sale a quota 16, a pari merito con il Cerignola e in dodicesima posizione.
Nella prossima giornata, la quindicesima d’andata, il Foggia sarà impegnato in trasferta: appuntamento sabato 22 novembre alle 14.30 sul campo del Trapani.