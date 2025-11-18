Duo Khordé, mandolino e chitarra in concerto ad Acquaviva delle Fonti
ACQUAVIVA DELLE FONTI - Il Duo Khordé, formato dalla mandolinista Denise Colaianni e dalla chitarrista Alessia Posa, entrambe eccellenze del Conservatorio Piccinni, sarà protagonista del recital «Viaggio tra danze e nostalgie» mercoledì 19 novembre alle 19.30 nella Sala Colafemmina di Palazzo de Mari ad Acquaviva delle Fonti. L’evento fa parte della stagione 2025 dell’associazione Colafemmina, diretta da Maurizio Matarrese e sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquaviva delle Fonti.
Il programma propone un percorso tra tarantelle, tanghi e boleri, con particolare attenzione alla produzione di Raffaele Calace, celebre compositore e virtuoso napoletano del mandolino vissuto tra Ottocento e Novecento. Saranno eseguiti in apertura il Bolero n. 2 e la Serenata malinconica, per poi chiudere la serata con la Tarantella op. 18 e la Danza spagnola, brani che uniscono virtuosismo, eleganza e coloriture esotiche.
Tra gli altri compositori in programma: Norbert Sprongl con il Duo op. 85/II, Carlo Munier con il Bolero andaluso, brani argentini adattati per mandolino di Astor Piazzolla (Café 1930) e José Luis Merlin (Evocación), e Bartolomeo Bortolazzi con il Tema e variazioni in sol minore, che permette di apprezzare lo stile viennese e italiano di fine Settecento.
Un concerto che si propone come viaggio tra epoche, luoghi e memorie, trasformando ogni melodia in una storia e ogni ritmo in un’emozione condivisa, invitando il pubblico non solo all’ascolto, ma a lasciarsi trasportare dalle suggestioni del suono e della danza dell’immaginazione.
Per informazioni: 335.1406658 (anche WhatsApp).