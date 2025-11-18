Duo Khordé, mandolino e chitarra in concerto ad Acquaviva delle Fonti

ACQUAVIVA DELLE FONTI - Il Duo Khordé, formato dalla mandolinista Denise Colaianni e dalla chitarrista Alessia Posa, entrambe eccellenze del Conservatorio Piccinni, sarà protagonista del recitalmercoledì 19 novembre alle 19.30 nella Sala Colafemmina di Palazzo de Mari ad Acquaviva delle Fonti. L’evento fa parte della stagione 2025 dell’associazione Colafemmina, diretta da Maurizio Matarrese e sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Acquaviva delle Fonti.

Il programma propone un percorso tra tarantelle, tanghi e boleri, con particolare attenzione alla produzione di Raffaele Calace, celebre compositore e virtuoso napoletano del mandolino vissuto tra Ottocento e Novecento. Saranno eseguiti in apertura il Bolero n. 2 e la Serenata malinconica, per poi chiudere la serata con la Tarantella op. 18 e la Danza spagnola, brani che uniscono virtuosismo, eleganza e coloriture esotiche.

Tra gli altri compositori in programma: Norbert Sprongl con il Duo op. 85/II, Carlo Munier con il Bolero andaluso, brani argentini adattati per mandolino di Astor Piazzolla (Café 1930) e José Luis Merlin (Evocación), e Bartolomeo Bortolazzi con il Tema e variazioni in sol minore, che permette di apprezzare lo stile viennese e italiano di fine Settecento.

Un concerto che si propone come viaggio tra epoche, luoghi e memorie, trasformando ogni melodia in una storia e ogni ritmo in un’emozione condivisa, invitando il pubblico non solo all’ascolto, ma a lasciarsi trasportare dalle suggestioni del suono e della danza dell’immaginazione.

