Challenger Monastir: Giustino in semifinale, battuto Added in due set
FRANCESCO LOIACONO – Buone notizie per il tennis azzurro dal torneo Challenger di Monastir, disputato sui campi in cemento della località tunisina. Lorenzo Giustino conquista l’accesso alle semifinali del singolare, superando con autorità il francese Dan Added con il punteggio di 6-3, 6-4.
Nel primo set, l’italiano ha fatto la differenza con un servizio preciso e una buona varietà di gioco, alternando colpi da fondo a efficaci pallonetti che hanno messo in difficoltà l’avversario.
Il secondo parziale è stato più equilibrato, con Added capace di tenere il ritmo fino al 4-4, ma nel finale Giustino ha preso il largo grazie a un rovescio incisivo e a colpi profondi e veloci da fondo campo, chiudendo il match in due set.
Negli altri quarti di finale del tabellone singolare:
- Il ceco Petr Brunclik ha superato il turco Mert Alkaya per 7-5, 6-3.
- Lo spagnolo Alejandro Moro Canas ha avuto la meglio sul croato Luka Mikrut dopo una battaglia di tre set: 7-6, 6-7, 6-4.
- Il francese Arthur Gea si è imposto sullo svizzero Remy Bertola con il punteggio di 7-6, 6-1.
Avanzano anche il serbo Stefan Latinovic e il croato Luka Mikrut, vittoriosi per 7-6, 7-6 contro il britannico Giles Hussey e lo spagnolo Pedro Vives Marcos.
Giustino tornerà in campo domani per tentare l’accesso alla finale e proseguire la sua corsa nel torneo tunisino.