Challenger Monastir: Giustino in semifinale, battuto Added in due set

FRANCESCO LOIACONO – Buone notizie per il tennis azzurro dal torneo, disputato sui campi in cemento della località tunisina.conquista l’accesso alle, superando con autorità il francesecon il punteggio di

Nel primo set, l’italiano ha fatto la differenza con un servizio preciso e una buona varietà di gioco, alternando colpi da fondo a efficaci pallonetti che hanno messo in difficoltà l’avversario.

Il secondo parziale è stato più equilibrato, con Added capace di tenere il ritmo fino al 4-4, ma nel finale Giustino ha preso il largo grazie a un rovescio incisivo e a colpi profondi e veloci da fondo campo, chiudendo il match in due set.

Negli altri quarti di finale del tabellone singolare:

Il ceco Petr Brunclik ha superato il turco Mert Alkaya per 7-5, 6-3.

Lo spagnolo Alejandro Moro Canas ha avuto la meglio sul croato Luka Mikrut dopo una battaglia di tre set: 7-6, 6-7, 6-4.

Il francese Arthur Gea si è imposto sullo svizzero Remy Bertola con il punteggio di 7-6, 6-1.