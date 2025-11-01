Serie A, Fiorentina–Lecce: sfida salvezza al “Franchi”
FRANCESCO LOIACONO – Sfida delicata al “Franchi” nella decima giornata di andata di Serie A, dove domani alle 15:00 la Fiorentina ospiterà il Lecce in un confronto che mette in palio punti pesanti per la lotta salvezza.
I salentini, reduci dalla sconfitta per 0-1 contro il Napoli al “Via del Mare”, cercano una vittoria per rilanciarsi in classifica e compiere un passo avanti importante verso la permanenza nella massima serie. Anche i viola arrivano da un ko pesante, lo 0-3 incassato contro l’Inter al “Meazza”, e puntano al successo per abbandonare il penultimo posto.
Nel Lecce, il tecnico Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Gaby Jean e Perez. In mediana spazio agli esterni Ramadani e Berisha, con Pierotti in cabina di regia. In attacco la coppia Stulic–Banda guiderà l’offensiva giallorossa.
Problemi anche per la Fiorentina di Stefano Pioli, che dovrà rinunciare a Viti (squalificato) e a Lamptey, fermato da problemi muscolari. Sulle fasce agiranno Nicolussi Caviglia e Fagioli, con Parisi nel ruolo di trequartista alle spalle del duo offensivo Kean–Gudmundsson.
A dirigere l’incontro sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini.
L’ultimo precedente tra le due squadre in Serie A a Firenze risale al 28 febbraio 2025, quando la Fiorentina si impose per 1-0 grazie a una rete di Gosens al 9’ del primo tempo.