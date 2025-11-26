Champions League: Atletico Madrid batte l’Inter 2-1 al 93’ con Gimenez
MADRID - L'Inter subisce una sconfitta in pieno recupero contro l'Atletico Madrid nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Al Metropolitano, i padroni di casa vincono 2-1 grazie a un gol di testa di Gimenez al 93'.
Il match si era aperto con il vantaggio dell’Atletico firmato da Alvarez al 9', poi il pareggio dell’Inter ad opera di Zielinski al 52'. Con questo risultato, i nerazzurri restano a 12 punti, mentre i Colchoneros salgono a 9 punti in classifica.