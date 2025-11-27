Bari, muore il 70enne investito sul lungomare: indagato l’automobilista

BARI - Non ce l’ha fatta, il 70enne travolto il 3 novembre scorso sul lungomare di Bari mentre attraversava sulle strisce pedonali. L’uomo è deceduto al, dove era ricoverato in condizioni critiche sin dal giorno dell’incidente.

Secondo quanto ricostruito, Di Marzo stava attraversando regolarmente la strada quando è stato investito da un’auto guidata da un 50enne. L’automobilista si era fermato subito dopo l’impatto per prestare soccorso ed è attualmente indagato. Gli investigatori hanno sequestrato il suo telefono cellulare per effettuare accertamenti utili a chiarire eventuali distrazioni alla guida.

La notizia della morte di Di Marzo ha suscitato profondo cordoglio in città. Appassionato di vela e figura molto conosciuta nell’ambiente sportivo barese, era direttore sportivo del Circolo Canottieri Barion, ruolo che svolgeva con grande dedizione.

Le indagini della Polizia Locale proseguono per definire con esattezza la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.