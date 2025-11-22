Violenza di genere, due arresti a Bari e provincia: interventi dei Carabinieri

BARI - Negli ultimi giorni, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno intensificato le attività di contrasto alla violenza di genere, intervenendo in due distinti episodi che confermano l’attenzione dedicata a questa particolare tematica.

A San Paolo, i militari della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza un 39enne barese, resosi responsabile di una violenta aggressione ai danni della sua ex compagna e della madre di lei. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito l’ex compagna con uno schiaffo e l’avrebbe minacciata di morte. Successivamente avrebbe tentato di investire con il proprio motoveicolo la madre della donna, riuscendo infine a colpirla con un pugno al volto, provocandole una momentanea perdita di coscienza. L’uomo, già noto per condotte reiterate nei confronti della vittima, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A Modugno, invece, i Carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Bari – Ufficio GIP nei confronti di un 57enne di origine nordafricana, imponendo il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento è scaturito dalla denuncia-querela della ex compagna, che ha descritto una relazione caratterizzata da gelosia morbosa e comportamenti persecutori, tra cui il controllo continuo del telefono e aggressioni ripetute nel tentativo di impedire la fine della relazione.

Questi interventi testimoniano l’attenzione costante del Comando Provinciale Carabinieri di Bari e della Procura della Repubblica nella tutela delle donne vittime di violenza e nel contrasto a fenomeni purtroppo sempre più diffusi.

Si ricorda che i procedimenti sono ancora in fase di indagini preliminari. L’eventuale responsabilità degli indagati dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel pieno rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive.