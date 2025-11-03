Cinema, mare e impresa: a Barletta il tavolo tecnico in vista del Trani Festival del Cinema e del Mare

BARLETTA - Giovedì 6 novembre, alle ore 18:00, presso il Circolo Tennis “Hugo Simmen” di Barletta (Viale del Santuario, 7), si terrà il Tavolo Tecnico promosso da Confimi Industria Bari-BAT-Foggia, in collaborazione con Confimi Cultura Turismo Bari-BAT-Foggia e con il Distretto Produttivo Dialogoi, con il patrocinio di Confimi Industria Edilizia BAT.L'incontro anticipa la quinta edizione del Trani Festival del Cinema e del Mare, in programma dall'11 al 14 dicembre 2025 a Trani. Il festival tematico esplora le connessioni tra cinema e turismo, inclusione, tutela dei mari, impresa e cultura, promuovendo un approccio cinematografico orientato alla sostenibilità ambientale e alla coesione sociale, confermandosi come uno degli eventi di riferimento della Puglia per la valorizzazione del territorio.Negli anni, il Festival ha unito cinema e riflessione culturale, ospitando personalità del mondo audiovisivo, musicale e scientifico come Francesco Apolloni (regista, attore e sceneggiatore), Andrea Giuliacci (meteorologo), Stefano Veneruso (regista e nipote di Massimo Troisi),Luigi Latini (produttore di Meteo Expert), Giovanni Chimienti (biologo marino e National Geographic Explorer), Claudia Conte (attrice, scrittrice e ideatrice del Women in Cinema Award), Nicolò Carnimeo (giornalista, docente universitario di Diritto della navigazione e scrittore specializzato in tematiche marittime), Michele Pinto (regista), insieme all'Orchestra Filarmonica Pugliese "Sol dell'Alba" e all'artista ambientale Vladana Vujosevic (Ambassador dell'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare).Un percorso che ha saputo coniugare cultura, sostenibilità e divulgazione, trasformando Trani in un luogo di dialogo tra arte, scienza e impresa.In vista della nuova edizione, il Tavolo Tecnico vedrà la partecipazione di figure di rilievo del panorama culturale e produttivo, tra cui Massimo Massari, produttore televisivo, autore RAI e direttore artistico, protagonista di un confronto sul rapporto tra cinema, televisione e territori.Massimo Massari, produttore televisivo e autore RAI, è inoltre direttore artistico e produttore esecutivo generale del Procida Film Festival. In qualità di consulente esecutivo per l’organizzazione del Tricentenario di Nicolò Piccinni, ha ideato, prodotto e diretto il Concerto Straordinario di Santo Stefano, evento che realizza annualmente dal 2000.La sua partecipazione offrirà uno sguardo privilegiato sul dialogo tra cinema, televisione e territori, evidenziando il ruolo della cultura audiovisiva come leva di sviluppo economico e identitario.All'incontro interverranno Savino Lapalombella (Presidente Circolo Tennis Barletta), Luisa Colonna (Presidente Associazione Insight PR), Leonardo Zaccagni (Presidente Confimi BAT), Francesco Mascolo (CEO & Founder Ierax Srl), Alfonso Cialdella (Presidente Confimi Industria Bari BAT Foggia), Francesco De Gennaro (Presidente Confimi Cultura Bari BAT Foggia), Riccardo Figliolia (Presidente Dialogòi) e Giacoma Punzo (Presidente Confimi Edilizia Bari).Il Tavolo Tecnico di giovedì 6 novembre 2025 costituisce una tappa strategica nella preparazione della quinta edizione del Trani Festival del Cinema e del Mare. Il festival si conferma punto d'incontro tra arte, sostenibilità ambientale e innovazione, creando un dialogo virtuoso tra cultura, istituzioni e tessuto imprenditoriale, e affermandosi come vetrina privilegiata del Mediterraneo raccontato attraverso il cinema.