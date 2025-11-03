Choc a Milano: dirigente accoltellata in Piazza Gae Aulenti. Sala: “Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili”

"

Episodi di violenza di questo genere non sono accettabili”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene sul caso della 43enne dirigente di Finlombarda accoltellata questa mattina, 3 novembre, in piazza Gae Aulenti.

“Sono in contatto con le Forze dell’ordine impegnate nell’individuazione del responsabile – spiega Sala in una nota ufficiale – Spero sia assicurato al più presto alla giustizia. Esprimo la mia vicinanza alla signora vittima di questo gesto di violenza e alla sua famiglia. Ci auguriamo possa riprendersi presto dal trauma e dalle conseguenze di questo evento”.

L’agguato alla dirigente

La donna è stata colpita alle spalle con un fendente tra ascella e fianco sinistro. Un grosso coltello da cucina di 30 centimetri è rimasto conficcato nel corpo. L’aggressore è fuggito subito dopo. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale e operata dal Trauma Team del Niguarda. I carabinieri stanno cercando un uomo di carnagione chiara ripreso da una telecamera, non ancora identificato, che potrebbe essere l’autore dell’aggressione.

Chi è la vittima

La 43enne italiana, dirigente di Finlombarda, stava recandosi al lavoro nella Torre B di Unicredit, vicino alla stazione Garibaldi. Arrivata in metropolitana alla fermata Gioia della linea M2, ha attraversato i vialetti interni della Biblioteca degli Alberi e il passaggio pedonale che conduce al grattacielo, dove è stata accoltellata alle spalle. Secondo i primi accertamenti, si sarebbe trattato di un raid estemporaneo, senza collegamenti con vicende personali della vittima.

Il fendente ha lesionato la milza e un polmone. L’intervento chirurgico è terminato nel primo pomeriggio del 3 novembre. La prognosi resta riservata.