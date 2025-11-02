Conte a San Giovanni Rotondo: “Meloni pensa solo a rendere intoccabili i politici”

SAN GIOVANNI ROTONDO – Bagno di folla pernella sua città natale, dove il leader del Movimento 5 Stelle ha fatto tappa nel terzo giorno del tour elettorale in vista delledel 23 e 24 novembre. Davanti a centinaia di sostenitori riuniti in piazza, l’ex premier ha lanciato un duro attacco al governo e in particolare alla premier, accusandola di “pensare solo a garantire l’impunità politica della sua classe dirigente”.

“Abbiamo proposto alla premier di intervenire con un serio taglio delle tasse, prendendo le risorse da banche, riarmo e giganti del web americano – ha spiegato Conte – ma non è stato fatto nulla. L’unica vera priorità del governo è una riforma della giustizia concepita per rendere completamente intoccabili i politici”.

“Una giustizia per i potenti e una per i cittadini”

Parlando ai cronisti, Conte ha ribadito la contrarietà del Movimento 5 Stelle alla separazione delle carriere e alle modifiche in discussione sul sistema giudiziario.

“La riforma così come è stata pensata – ha detto – non accelera i processi e non migliora l’efficienza del sistema. Al contrario, crea una giustizia di Serie A per i potenti e di Serie B per i cittadini comuni. Si smonta il principio di responsabilità pubblica, come dimostra anche l’abolizione dell’abuso d’ufficio. È un pericoloso passo indietro che allontana lo Stato dai cittadini”.

“Dal governo solo promesse, la Puglia merita concretezza”

Ampio spazio anche ai temi economici e sociali. Conte ha denunciato la crescente difficoltà delle famiglie e delle imprese, parlando di un governo “forte con gli annunci ma debole nei fatti”.

“Incontro cittadini che non arrivano a fine mese – ha raccontato –. Il caro vita, le bollette, il crollo dei salari sono problemi quotidiani. Il governo parla di patriottismo economico ma non fa nulla per sostenere chi lavora o chi produce”.

Sulle elezioni regionali, Conte ha mostrato fiducia: “Abbiamo costruito un progetto serio e credibile. Il nostro candidato è il miglior interprete possibile di un’alleanza che guarda al futuro della Puglia con coraggio e responsabilità. Siamo convinti che i cittadini premieranno la coerenza del Movimento”.

Focus sulla crisi idrica: “Servono interventi veri, non annunci”

Durante il suo intervento, Conte ha dedicato una parte del discorso alla crisi idrica che colpisce molte zone della Puglia.

“Il governo – ha affermato – corre solo sul piano degli annunci. Ma qui servono interventi concreti: bisogna potenziare i bacini idrici, migliorare la rete dei depuratori e ridurre le perdite idriche, che restano ben sopra la media nazionale. Occorre una strategia condivisa con Basilicata e Molise per garantire continuità nella fornitura”.

“Il Movimento resta accanto ai cittadini”

Conte ha chiuso la tappa di San Giovanni Rotondo con un messaggio di incoraggiamento ai militanti e agli elettori:

“Il Movimento 5 Stelle è in campo con serietà e coerenza – ha concluso –. Continueremo a difendere chi lavora, chi crede nella legalità e chi sogna una Puglia più giusta, più verde e più solidale”.