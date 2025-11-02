Microplastica e bottiglie di vetro alla Lega Navale, intervento dei volontari de La Via della Felicità a Barletta

BARLETTA – Nuovo intervento dida parte dei volontari de La Via della Felicità di Barletta, che domenica hanno ripulito l’area della. Tra i rifiuti trovati, spiccanoe una quantità significativa di, lasciata presumibilmente durante la serata del sabato.

Il problema della microplastica rappresenta una minaccia globale per gli ecosistemi marini e per l’uomo. Si tratta di piccoli frammenti di plastica di dimensioni comprese tra 0,33 e 5 millimetri, che si accumulano nei mari e nei fiumi. Nonostante le dimensioni ridotte, la loro pericolosità è enorme, perché possono essere ingeriti da pesci e altri organismi acquatici, entrando poi nella catena alimentare. La plastica, infatti, degrada molto lentamente, trasformandosi nel tempo in particelle microscopiche che restano nell’ambiente per centinaia di anni.

Ignazio Gianfrancesco, responsabile dell’iniziativa, ha ricordato le parole di L. Ron Hubbard, autore de La Via della Felicità:

“Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l’atmosfera e sarà la fine. La temperatura alla superficie può salire fino ad arrostirci, e la pioggia può diventare acido solforico. Tutte le forme viventi potrebbero morire.”

Le attività di pulizia e sensibilizzazione de La Via della Felicità a Barletta proseguiranno nelle prossime settimane. Per segnalare aree da ripulire o ricevere informazioni sulle iniziative, è possibile contattare i volontari via email all’indirizzo laviadellafelicitabarletta@gmail.com o al numero 348.952.1945 (Ignazio Gianfrancesco).