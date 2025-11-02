Maltempo in arrivo in Puglia: diramata allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali

BARI – La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta gialla per rischiosu tutta la Puglia a partire dallee per le

Secondo il bollettino ufficiale, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi di pioggia deboli ma localmente moderati. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da raffiche di vento e occasionali grandinate, soprattutto nelle aree interne e meridionali della regione.

La Protezione Civile raccomanda la massima prudenza negli spostamenti, in particolare nelle zone a rischio di allagamenti e smottamenti, e invita i cittadini a evitare scantinati, sottopassi e aree soggette a ristagno d’acqua in caso di precipitazioni intense.

Le autorità locali e i centri operativi comunali sono stati allertati per monitorare l’evoluzione del fenomeno e garantire eventuali interventi tempestivi.

Il maltempo, secondo le prime proiezioni, dovrebbe attenuarsi nel corso della serata, lasciando spazio a un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche nella giornata di martedì 4 novembre.