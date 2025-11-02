Weekend di magia e divertimento al Centro Commerciale AppiAnticA: domenica gran finale con la “Cycle Horror Parade”

MESAGNE – Si conclude domenica 2 novembre, a partire dalle ore 17:00, il lungo weekend dedicato a mistero, magia e divertimento per famiglie e bambini aldi Mesagne. Dopo il grande successo delle prime giornate, l’evento chiude in grande stile con un ricco programma di animazioni, spettacoli e sorprese gratuite per tutti i visitatori.

Protagonista della giornata sarà ancora il “Terrificante Castello Stregato”, un’ambientazione scenografica ispirata a un suggestivo contesto medievale, resa ancora più coinvolgente da speciali effetti visivi e sonori. Un set perfetto per foto e ricordi indimenticabili, pensato per immergere grandi e piccini in un’atmosfera magica e avventurosa.

A completare il programma, il trenino gratuito che accompagnerà i visitatori lungo la galleria e la spettacolare Cycle Horror Parade, una festa itinerante in maschera popolata da stravaganti creature su velocipedi e tricicli. Tra gag, musica e animazione, il colorato corteo regalerà momenti di allegria e divertimento a tutto il pubblico.

L’iniziativa, completamente gratuita, conferma il Centro Commerciale AppiAnticA come punto di riferimento per il tempo libero e l’intrattenimento di famiglie e bambini, capace di coniugare shopping, eventi e socialità in un’atmosfera unica e coinvolgente.