Conversano inaugura un nuovo parco urbano: appuntamento sabato alle 11.30

CONVERSANO — Sabato 15 novembre, a partire dalle ore 11.30, sarà ufficialmente inaugurato il nuovo parco urbano situato tra via Avellino, via Mantova, via Lombardi e via Catanzaro: un progetto pensato per restituire alla comunità uno spazio verde moderno, inclusivo e accogliente. Il parco nasce dal desiderio di creare un punto di incontro dove cittadini di tutte le età possano ritrovarsi, rilassarsi e vivere momenti di condivisione all’aria aperta. L’area, in precedenza abbandonata a sé stessa, è stata completamente riqualificata con la piantumazione di nuovi alberi, l’installazione di giochi sicuri per i più piccoli e la realizzazione di un anfiteatro, che renderà la periferia più viva e vibrante anche dal punto di vista culturale.«Vogliamo che ogni famiglia trovi in questo parco un luogo in cui sentirsi parte integrante del quartiere — dichiara il sindaco Giuseppe Lovascio —. È uno spazio pensato per tutti, dove la natura incontra la socialità e la bellezza urbana si traduce in benessere collettivo, che è uno dei nostri principali obiettivi». L’inaugurazione sarà un momento di festa aperto a tutta la cittadinanza, con attività dedicate ai bambini e interventi istituzionali. Un’occasione per riscoprire il valore dello stare insieme e per celebrare un nuovo tassello nel percorso di rigenerazione urbana della città. Il parco è situato tra le case comunali inaugurate qualche anno fa e le nuove abitazioni di edilizia popolare i cui lavori sono iniziati da qualche tempo.