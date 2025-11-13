Mola di Bari: “Ritratti di donna” in concerto a Palazzo Pesce
MOLA DI BARI – Venerdì 21 novembre alle ore 21.00, Palazzo Pesce ospita lo spettacolo-concerto “Ritratti di donna: gallerie di vite e destini femminili”, con il mezzosoprano Margherita Rotondi e il pianista Vincenzo Cicchelli.
Lo spettacolo propone un viaggio musicale e narrativo attraverso storie di vite, passioni, ebbrezze, nostalgie e sconfitte, esplorando le diverse sfaccettature dell’universo femminile. Ogni personaggio prende forma sul palco con dignità e fierezza, offrendo al pubblico un vero e proprio caleidoscopio di emozioni e sentimenti.
Il programma mescola brani in varie lingue e stili musicali, provenienti da differenti epoche storiche e contesti geografici, creando un’esperienza immersiva e coinvolgente che celebra la forza, la complessità e la bellezza del mondo femminile.
Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica vocale e per chi desidera scoprire l’arte come strumento di riflessione sulle vite delle donne.
