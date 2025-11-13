ASL Bari: un protocollo unico per battere sul tempo l’ictus

BARI – Ridurre i tempi di intervento e uniformare i soccorsi per i pazienti con sospetto ictus: è l’obiettivo dellaapprovata dalla ASL Bari, frutto di un lavoro coordinato tra ile ledel territorio metropolitano.

La procedura, valida per tutti gli operatori dell’emergenza, dalla Centrale Operativa del 118 al neurologo della Stroke Unit, mira a garantire trattamenti rapidi e appropriati, fondamentali per salvare la vita e ridurre le disabilità causate dall’ictus, patologia altamente tempo-dipendente. Tra il 2024 e i primi sei mesi del 2025, le sole Stroke Unit della ASL Bari hanno gestito oltre 900 ricoveri e la Centrale Operativa 118 è stata attivata 1.725 volte per sospetto ictus.

«Con questa iniziativa – spiega il direttore generale Luigi Fruscio – rafforziamo la rete integrata dell’emergenza neurovascolare, promuovendo un modello interaziendale che mette al centro il tempo e la sicurezza del paziente».

La rete e gli ospedali coinvolti

Le Stroke Unit coinvolte sono quelle degli ospedali “Di Venere” di Bari, “Perinei” di Altamura e “San Giacomo” di Monopoli, tutte collegate in tempo reale con la Centrale Operativa 118 per garantire il soccorso più rapido possibile.

Come funziona la nuova procedura

Il personale del 118, già dalla fase di chiamata, identifica i casi sospetti di ictus e attiva la prenotifica alla Stroke Unit, consentendo la preparazione anticipata della sala rossa e della diagnostica. Ogni sospetto ictus è trattato come emergenza assoluta:

attivazione immediata del mezzo più idoneo;

compilazione della “Check List 118 Ictus”, per fornire informazioni cliniche essenziali al neurologo;

accesso diretto alla Sala Rossa senza passare dal triage ordinario.



