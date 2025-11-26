Conversano si prepara alla magia del Natale: arriva il Villaggio di Natale della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo

CONVERSANO – La città si prepara a vivere la sua stagione più incantata con l’arrivo del Villaggio di Natale della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo. Un percorso emozionante tra luci, profumi, laboratori creativi, gastronomia tipica e tante sorprese pensate per grandi e piccini, che trasformerà il cuore della comunità in un vero e proprio scenario natalizio, ricco di colori, musica e calore.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per domenica 7 dicembre alle ore 11.30, dando il via a una serie di giornate dedicate a laboratori creativi, animazione, sorprese e angoli tematici tra elfi, Babbo Natale, abeti e bastoncini di zucchero. Tra le attrazioni principali, il presepe 3D realizzato da InnoviAir accompagnerà grandi e piccoli in un suggestivo viaggio nella Natività, unendo tradizione e innovazione e ricordando la profondità spirituale del Natale.

Il Villaggio offrirà aree dedicate al gusto, angoli fotografici, animazione e attività pensate per regalare emozioni e momenti di condivisione. Ogni giornata sarà un’occasione per scoprire nuovi sapori, divertirsi e vivere la magia delle feste in un’atmosfera coinvolgente.

Programma degli appuntamenti:

Domenica 7 dicembre – Inaugurazione alle 11.30

Lunedì 8 dicembre – 19.00 / 21.00

Sabato 13 dicembre – 19.00 / 22.00

Domenica 14 dicembre – 19.00 / 21.00

Sabato 20 dicembre – 19.00 / 22.00

Domenica 21 dicembre – 17.00 / 21.00

Domenica 28 dicembre – 19.00 / 22.00

Lunedì 5 gennaio – 19.00 / 22.00

L’ingresso è previsto con un’offerta libera a partire da 2 euro a persona, contribuendo così al sostegno delle attività parrocchiali e alla realizzazione di iniziative dedicate alla comunità.

Il Villaggio di Natale della Parrocchia Sant’Andrea Apostolo è più di un evento: è un’esperienza da vivere con la famiglia e gli amici, per riscoprire lo stupore dei bambini e il valore autentico del Natale. La parrocchia invita tutta la città a partecipare, pronta a offrire momenti di gioia, comunità e magia.