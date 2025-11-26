Bari, “Donne”: Vitainmoto omaggia le grandi cantanti italiane

Giovedì 27 novembre al Teatro Casa di Pulcinella di Bari va in scena il reading musicale, ideato e interpretato da Benedetta Lusito, organizzato dall’associazionenell’ambito della rassegna, progetto inserito nella terza edizione di

Lo spettacolo prende ispirazione dall’omonima celebre canzone di Mia Martini e propone un viaggio tra i brani di grandi interpreti della musica italiana – donne e uomini – che hanno segnato la storia per l’impegno nella lotta contro violenza e pregiudizio, promuovendo inclusione e accettazione delle fragilità. Tra le voci celebrate ci sono icone come Fiorella Mannoia e Mia Martini, capaci di motivare e ispirare attraverso canzoni che hanno contribuito a un reale cambiamento culturale.

Il progetto nasce dall’idea di Benedetta Lusito, artista, attrice e musicista pugliese nota a livello nazionale, impegnata nella ricerca di linguaggi che intrecciano parola e musica. Lusito, con esperienze significative al fianco di Eugenio Bennato e nel progetto Taranta Power, porta sul palco la tradizione popolare e produzioni contemporanee di contaminazione artistica, con un forte impegno civile sui temi dell’inclusione e della parità di genere.

Alle 20.30 è prevista una guida all’ascolto che introdurrà il pubblico ai temi e ai brani della serata, prima dell’inizio dello spettacolo vero e proprio alle 21.00.

Info e contatti:

Teatro Casa di Pulcinella – Arena della Vittoria 4/a – Bari

Infoline: 3510424370

L’evento rappresenta un’occasione per riflettere e celebrare il contributo delle donne e della musica alla costruzione di una società più inclusiva e consapevole.