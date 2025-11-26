L’Istituto Comprensivo Aristide Gabelli piange la scomparsa della Dirigente Liliana De Robertis

BARI - L’Istituto Comprensivo Aristide Gabelli rende omaggio a Liliana De Robertis, scomparsa a 64 anni, definendola “un pezzo indimenticabile, un punto di riferimento senza eguali”.

La docente e dirigente scolastica è stata ricordata per la sua inesauribile curiosità e per la capacità di guidare l’istituto verso una scuola aperta al mondo. Grazie al suo impegno, l’istituto ha potuto aderire a programmi Erasmus, permettendo agli studenti di diventare cittadini consapevoli e pronti ad affrontare il mondo.

Liliana De Robertis ha promosso anche l’apprendimento delle lingue con le classi Cambridge, integrando metodologie innovative con il modello SZ. Ha portato avanti progetti contro il bullismo, iniziative PNRR, miglioramenti degli spazi scolastici e la creazione di aule immersive, laboratori scientifici e informatici per stimolare curiosità e voglia di apprendere negli studenti.

“Fino all’ultimo giorno a scuola – scrive l’Istituto – la Dirigente De Robertis non ha mai smesso di pensare a noi: si preoccupava di ogni dettaglio, sosteneva il suo staff, guidava con fermezza e affetto, finché ha potuto. Lei è parte del nostro istituto, che ha condotto con coraggio oltre i confini del suo piccolo microcosmo. La ricorderemo sempre con immenso affetto e profonda gratitudine”.