Coppa Davis 2025: l’Italia vola in finale contro la Spagna, Berrettini regala il primo punto agli azzurri

BOLOGNA – Anche in Coppa Davis, come negli ultimi grandi tornei di tennis, la sfida decisiva è tra. Non ci sono Jannik Sinner né Carlos Alcaraz, ma le bandiere degli azzurri e degli iberici tornano a confrontarsi nella città emiliana, richiamando i duelli degli ultimi tre Slam e delle Atp Finals.

Gli azzurri, guidati dal capitano Filippo Volandri, inseguono il tris consecutivo, mentre gli spagnoli, eliminatori della Germania in semifinale, puntano a strappare il titolo.

Il primo singolare: Berrettini fa partire l’Italia con il piede giusto

Il primo singolare della finale ha visto sfidarsi Matteo Berrettini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta. L’azzurro ha dominato il match, vincendo il primo set per 6-3 in 35 minuti e aggiudicandosi il secondo 6-4, regalando così all’Italia il primo punto della finale.

Secondo singolare e prospettive per il doppio

Il secondo singolare, tra Flavio Cobolli e Jaume Munar, ha visto l’italiano perdere il primo set 6-1 in 34 minuti. Il match è ancora in corso per il secondo set, decisivo per mantenere aperta la sfida.

In caso di parità dopo i due singolari, il doppio potrebbe diventare determinante. Le coppie annunciate dai capitani sono Bolelli/Vavassori per l’Italia contro Granollers/Martinez per la Spagna.

La finale promette grande spettacolo, con entrambe le squadre determinate a imporsi e a scrivere un nuovo capitolo nella storia recente della Coppa Davis.