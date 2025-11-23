Regionali 2025, il sindaco di Bari Vito Leccese: “Celebriamo la democrazia andando a votare”

BARI – In occasione della tornata elettorale per le Regionali 2025, il sindaco di Bariha voluto lanciare un messaggio chiaro e istituzionale ai cittadini pugliesi, ricordando l’importanza del voto come strumento fondamentale di partecipazione democratica.

Sul proprio profilo Facebook, Leccese ha citato l’articolo 48 della Costituzione italiana: “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”. Una scelta non casuale, pensata per sottolineare come la responsabilità individuale di recarsi alle urne rappresenti il fondamento stesso della vita democratica del Paese.

“Oggi celebriamola andando a votare, un gesto semplice ma potente”, ha scritto il sindaco, ribadendo che il diritto di esprimere la propria preferenza è anche un dovere morale verso la comunità.

Nelle prime ore della mattinata, Leccese si è recato al seggio per adempiere al proprio dovere civico, salutando scrutatori e cittadini presenti. Come molti amministratori locali pugliesi, anche il primo cittadino di Bari ha sottolineato l’importanza della partecipazione, in un contesto in cui i primi dati dell’affluenza – diffusi alle ore 12 – mostrano un calo rispetto alla precedente tornata elettorale.

Le urne resteranno aperte fino alle 23 di questa sera e riapriranno lunedì dalle 7 alle 15. Un tempo ancora ampio, osserva il sindaco, “per fare la propria parte e contribuire a scegliere chi guiderà la nostra Regione nei prossimi anni”.

Un invito che richiama alla responsabilità collettiva e all’essenza stessa della democrazia: partecipare.