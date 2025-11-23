Super raccolta nei giardini di fronte al Liceo Scientifico Volta di Foggia
Via Martiri di Via Fani ripulita dai cittadini volontari de La Via della Felicità
Il gruppo de La Via della Felicità, che da anni ormai, ogni week-end, organizza interventi di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree verdi della città, anche questo fine settimana ha organizzato un’iniziativa di clean-up per ripulire Via Martiri di Via Fani.
I volontari hanno rinvenuto, oltre alla moltitudine di cartacce e plastica, anche lenzuola, cuscini e ombrelli rotti.
Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole ringraziare tutti i volontari che in questi anni si sono dedicati e impegnati per partecipare alle iniziative.
Il gruppo vuole dare anche il benvenuto ai piccoli Domenico e Camilla, figli del Vicepresidente dell’associazione La Via della Felicità. Le giovani leve che imparano ad avere cura e rispetto della città e del verde.
Questo è segno, che la partecipazione non è vana, anzi, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità: “Un ciottolo gettato in acqua può provocare onde fino alla spiaggia più lontana”.
Per maggiori informazioni scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com o chiama il numero 349.809.2540 (Marina).