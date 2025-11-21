Coppa Davis, Final Eight: Spagna e Germania volano in semifinale. Sabato la sfida a Bologna
FRANCESCO LOIACONO - Nei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Davis, in corso a Bologna, la Spagna supera per 2-1 la Repubblica Ceca e conquista il pass per la semifinale, nonostante l’assenza di Carlos Alcaraz, fermato da un edema muscolare alla gamba destra.
A rompere gli equilibri è il primo singolare, dove il giovane ceco Jakub Mensik batte Pablo Carreno Busta con il punteggio di 7-5 6-4, portando la Repubblica Ceca avanti. La Spagna rimette però tutto in parità grazie al successo di Jaume Munar, che supera Jiri Lehecka per 6-3 6-4.
Decisivo il doppio: gli esperti Marcel Granollers e Pedro Martinez si impongono con due tie-break, 7-6 7-6, contro la coppia ceca formata da Tomas Machac e ancora Mensik, regalando alla Spagna la qualificazione.
Germania-Argentina 2-1: i tedeschi raggiungono gli spagnoli in semifinale
Nell’altro quarto di finale in programma a Bologna, la Germania prevale 2-1 contro l’Argentina. Gli argentini partono forte con il successo di Tomas Martin Etcheverry, che piega Jan Lennard Struff 7-6 7-6.
La Germania risponde con il suo leader Alexander Zverev, vittorioso 6-4 7-6 su Francisco Cerundolo, rimandando il verdetto al doppio.
A decidere la sfida è la coppia tedesca Kevin Krawietz / Tim Puetz, che rimonta e vince 4-6 6-4 7-6 contro Andres Molteni / Horacio Zeballos, portando la Germania in semifinale.
La semifinale
📅 Sabato 22 novembre
⏰ Ore 16.00
📍 Bologna
Spagna – Germania
Una sfida di grande prestigio che deciderà una delle finaliste della Coppa Davis 2025.