Gaby Jean in ripresa: il difensore francese tornerà a gennaio 2026

FRANCESCO LOIACONO - Buone notizie per il Lecce: il difensore franceseè in fase di ripresa dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro e tornerà a disposizione della squadra a partire da

Jean si sta allenando con il gruppo da alcune settimane dopo aver subito la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro durante la partita contro la Roma, disputata il 7 dicembre 2024 all’Olimpico, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Nonostante il recupero dal serio infortunio, il difensore avrà bisogno di circa due mesi per ritrovare la condizione atletica e fisica ottimale per tornare a giocare con il Lecce.

Nato in Francia, Gaby Jean ha costruito la sua carriera passando per squadre come Annecy, Louhans Cuiseaux, FC Montceau Bourgogne e Lione, prima di approdare in Serie A.

Il suo rientro sarà fondamentale per il Lecce nel girone di ritorno, a partire da gennaio 2026, in vista del delicato obiettivo stagionale: ottenere la salvezza. La squadra salentina potrà contare nuovamente sull’esperienza e sulla solidità difensiva del francese nei mesi decisivi del torneo.