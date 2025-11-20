Serie A, Lecce in ansia per l’infortunio di Camarda

Brutte notizie per il Lecce in vista della gara di domenica 23 novembre contro la Lazio all’Olimpico. L’attaccante Francesco Camarda è in dubbio per la partita a causa di un problema muscolare alla coscia riportato durante l’impegno con l’Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei.

Nel match contro il Montenegro, vinto dagli azzurrini 4-1, Camarda aveva realizzato la terza rete al 20’ del secondo tempo con un potente destro da fuori area, prima di lasciare il campo al 33’ per l’ingresso di Cissè.

Se Camarda non dovesse recuperare in tempo, il Lecce potrebbe schierare Tete Morente come alternativa nel reparto offensivo. In questa stagione di Serie A, Camarda ha collezionato 11 presenze e un gol con i salentini.

Giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Milan, Camarda ha militato nelle formazioni Milan Futuro e Milan Under 19 prima di approdare al Lecce. I salentini puntano ora a ottenere la salvezza e attendono aggiornamenti sul recupero dell’attaccante.