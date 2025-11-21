Coppa Davis, Italia in finale per il terzo anno di fila: Berrettini e Cobolli stendono il Belgio

Fitp fb

BOLOGNA - L’Italia centra per il terzo anno consecutivo la finale di Coppa Davis. A Bologna, gli azzurri guidati da Filippo Volandri hanno superato il Belgio per 2-0 grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, conquistando con autorità il pass per la sfida decisiva di domenica.

Berrettini apre, Cobolli compie l’impresa

Il primo punto è arrivato da Matteo Berrettini, tornato protagonista in azzurro e impeccabile nel suo match contro Gauthier Collignon: successo per 6-3, 6-4 che ha messo subito l’Italia in vantaggio.

A completare l’opera è stato Flavio Cobolli, autore di una maratona straordinaria contro Zizou Bergs. L’azzurro si è imposto 6-3, 6-7, 7-6 dopo oltre tre ore di battaglia, chiudendo un tiebreak infinito per 17-15. Cobolli ha annullato ben sette match point, mostrando carattere, lucidità e una freddezza da veterano.

Finale domenica alle 15

Domenica alle ore 15 l’Italia tornerà in campo per giocarsi il titolo contro la vincente di Germania-Spagna. Per Volandri e i suoi ragazzi si tratta di una nuova occasione per riportare la Coppa Davis nel nostro Paese, dopo il trionfo del 2023 e la finale del 2024.