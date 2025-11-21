Tragedia sul lavoro a Bisceglie, muore 26enne schiacciato da un muletto: un indagato

BISCEGLIE – Un grave incidente sul lavoro ha provocato la morte di Giovanni Belgiovine, 26 anni, sul piazzale antistante un frantoio in via San Pietro, alla periferia di Bisceglie.

Il giovane è rimasto schiacciato dal muletto che stava guidando, durante una manovra in cui il mezzo si è ribaltato. Sul caso la Procura di Trani ha aperto un’inchiesta con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e ha iscritto un indagato.

La magistratura ha deciso di non disporre l’autopsia sul corpo della vittima. Sotto sequestro sono stati posti il muletto, l’area dell’incidente e documentazione varia utile alle indagini, affidate ai carabinieri.

Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità, mentre la comunità locale resta scossa per la tragica perdita.