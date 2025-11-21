La magia del Natale a Ginosa: sabato 22 novembre accensione dell’Albero con festa, musica e intrattenimento



GINOSA (TA) - Ginosa è pronta ad accendere la magia del Natale. Sabato 22 novembre, in occasione di Santa Cecilia, prenderà ufficialmente il via il periodo più atteso dell’anno, con un evento pensato per far sognare grandi e piccini. - Ginosa è pronta ad accendere la magia del Natale. Sabato 22 novembre, in occasione di Santa Cecilia, prenderà ufficialmente il via il periodo più atteso dell’anno, con un evento pensato per far sognare grandi e piccini.





Alle 19:30, appuntamento in Piazza IV Novembre per la cerimonia di accensione del grande Albero di Natale, un momento speciale in grado di riunire famiglie, bambini e cittadini tutti in un abbraccio collettivo di gioia e allegria.





La serata sarà animata da cosplayer e musicisti, che accompagneranno il pubblico con melodie festose, creando un’atmosfera calda e coinvolgente. Il conto alla rovescia condurrà tutti all’attimo magico dell’accensione dell’albero, mentre i più piccoli potranno divertirsi ricevendo gadget e caramelle, vivendo così in pieno lo spirito natalizio.





Nella stessa giornata, le luminarie natalizie illumineranno le vie principali di Ginosa e Marina di Ginosa, trasformando l’intero territorio comunale in un grande abbraccio di luce e colori, a sancire l’inizio ufficiale delle feste.





Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.