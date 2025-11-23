Coppa Davis, l’Italia batte la Spagna e conquista il tris: Flavio Cobolli eroe a Bologna

Fitp fb

BOLOGNA – L’Italia fa il tris in Coppa Davis, conquistando il titolo per il terzo anno consecutivo, questa volta senza Jannik Sinner. Il trionfo azzurro arriva alla Fiera di Bologna davanti a circa 10mila spettatori in festa, grazie alle vittorie di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli contro la Spagna.

Dopo il successo di Berrettini su Pablo Carreno Busta (6-3, 6-4), Flavio Cobolli ha firmato il punto decisivo contro Jaume Munar, rimontando un set di svantaggio e una partita che sembrava ormai persa. Il punteggio finale di 1-6, 7-6, 7-5 racconta la straordinaria rimonta del giovane romano, già protagonista nei quarti contro l’Austria e in semifinale contro il Belgio.

La partita

Il match si era messo subito in salita per Cobolli. Munar, fresco vincitore del confronto diretto al Masters 1000 di Shanghai meno di due mesi fa, ha iniziato con grande determinazione, imponendo il proprio gioco e costruendo rapidamente un vantaggio di 4-0. Cobolli ha subito il primo set 6-1 in soli 34 minuti, mostrando difficoltà soprattutto al servizio.

Il secondo set ha visto un avvio complicato, con Cobolli breakkato subito. Tuttavia, il romano ha trovato progressivamente coraggio e aggressività, sfruttando anche un nastro favorevole in un game cruciale. La partita è diventata equilibrata, con scambi spettacolari e un Cobolli più incisivo con il rovescio lungolinea. Il tie-break ha premiato il giovane azzurro, che ha chiuso il set 7-6 e portato la sfida al terzo set.

Nel set decisivo, il gioco si è mantenuto in equilibrio fino al 5-5, poi Munar ha subito il break fatale e Cobolli ha chiuso 7-5, consegnando all’Italia la vittoria e la Coppa Davis.

Una festa azzurra

La vittoria segna un momento storico per il tennis italiano: la Coppa Davis resta in mani italiane per il terzo anno consecutivo, dimostrando la profondità del movimento tennistico azzurro, capace di vincere anche senza la presenza del campione Jannik Sinner.

Il trionfo di Cobolli, con una rimonta da eroe, resterà negli annali della competizione come uno dei momenti più emozionanti dell’Italia in Coppa Davis, coronato dall’entusiasmo di migliaia di tifosi presenti alla Fiera di Bologna.