Serie A: il Lecce cade 2-0 contro la Lazio all’Olimpico
FRANCESCO LOIACONO – Trasferta amara per il Lecce nella dodicesima giornata di Serie A: i giallorossi vengono sconfitti 2-0 dalla Lazio all’Olimpico. Una partita dominata per larghi tratti dai biancocelesti, ma con qualche occasione anche per i salentini, che non riescono a concretizzare.
Il primo tempo si apre con la Lazio pericolosa già al 10’, quando Ghendouzi sfiora il gol. Al 25’ Gila dei biancocelesti centra la traversa e al 29’ Ghendouzi porta in vantaggio la Lazio con un tocco al volo su cross di Basic. Poco prima della fine del primo tempo, al 41’, Ghendouzi sfiora ancora il raddoppio. Il Lecce prova a reagire, ma le conclusioni di Gila e dei salentini non centrano la porta.
Nel secondo tempo, al 5’, viene annullata una rete alla Lazio per un fallo di Gila su Thiago Gabriel dopo il controllo del VAR. Il Lecce ci prova con Thiago Gabriel al 17’, senza fortuna. La Lazio sfiora il raddoppio due volte colpendo il palo con Ghendouzi al 24’ e Zaccagni al 26’. Al 35’ Banda del Lecce calcia una punizione insidiosa che non trova la porta, mentre all’91’ Kaba spreca un’ottima occasione. Al 96’, la Lazio chiude il match con il colpo di testa vincente di Noslin, fissando il punteggio sul 2-0.
Con questa sconfitta, il Lecce resta quintultimo in classifica con 10 punti, mentre la Lazio si porta al settimo posto con 18 punti, in parità con il Como.