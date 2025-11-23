Tragico incidente sull’A10: muore Marina Chiarina, guida turistica di 63 anni

GENOVA – Una tragedia che si è consumata in meno di 24 ore ha colpito la famiglia e gli amici di, 63 anni, guida turistica originaria di Lonato del Garda. La donna è deceduta nel pomeriggio di domenica al, dove era stata ricoverata in condizioni disperate dopo il gravissimo incidente avvenuto sabato mattina sull’autostrada A10, in direzione Ventimiglia.

L’incidente si è verificato intorno alle 10 del 22 novembre, nei pressi del casello di Arenzano, all’interno della galleria Terralba. Secondo le prime ricostruzioni, il sinistro ha coinvolto un camion e un pullman della Losio di Leno, diretto da Brescia verso Nizza. La dinamica esatta resta al vaglio della polizia stradale, mentre Autostrade per l’Italia ha precisato che in quel tratto era presente un cantiere correttamente segnalato e installato.

Marina Chiarina si trovava seduta accanto all’autista, la posizione più esposta nell’impatto. L’urto è stato violentissimo: la donna è stata estratta dal pullman in condizioni critiche, stabilizzata sul posto dal personale sanitario e intubata. In pochi minuti sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Cogoleto e della Croce Oro Sciarborasca, insieme all’automedica e ai vigili del fuoco. È stato impiegato anche l’elicottero Drago, che ha trasportato d’urgenza la donna al San Martino.

Nonostante gli sforzi dei medici, le condizioni di Chiarina non sono mai migliorate. Il suo cuore ha cessato di battere nel pomeriggio di domenica, lasciando nello sgomento parenti e colleghi. Gli altri passeggeri del pullman, che hanno riportato solo contusioni, hanno rifiutato il trasferimento in ospedale.

Intanto, la polizia stradale prosegue gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.