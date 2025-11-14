Corato, 61enne cade da una pedana in un pastificio: è ricoverato in prognosi riservata

CORATO - Momenti di paura questa mattina in un pastificio di, dove unè rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una pedana mentre era al lavoro.

I colleghi hanno immediatamente allertato il 118: il personale sanitario è arrivato in pochi minuti, ha stabilizzato il lavoratore sul posto e ha disposto il trasferimento urgente all’ospedale “Bonomo” di Andria, dove l’uomo è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Sull’incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale di Corato, insieme al personale dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Asl Bari, sotto il coordinamento della Procura di Trani.

Le verifiche mirano a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dello stabilimento.