L’Infopoint di Putignano aperto fino alle 22: al via il progetto “Putignano d’inverno è uno spettacolo”

PUTIGNANO – L’Infopoint turistico di Piazza Plebiscito amplia i suoi orari e, dal, resterà aperto fino alle, dal giovedì alla domenica. Un’estensione significativa resa possibile grazie al progetto, affidato allae finanziato dallaattraverso i fondi FdR POC Puglia 2021-2027 – Area Tematica 3, Linea di Intervento 3.2.

L’iniziativa punta a valorizzare e qualificare il presidio turistico cittadino trasformandolo in un punto di riferimento attivo e riconoscibile per cittadini e visitatori. Durante il periodo di apertura straordinaria, l’Infopoint offrirà un ricco programma di attività: visite guidate, escursioni in masseria, laboratori, passeggiate nell’agro putignanese e mostre temporanee.

Apre la mostra “Disegni erranti”

Il primo appuntamento culturale sarà la mostra “Disegni erranti”, ospitata nella Collezione Civica “Giuseppe Albano” e aperta al pubblico da oggi, 14 novembre, con inaugurazione alle 18:30, fino all’8 dicembre 2025.

L’esposizione, curata da Roberta Mansueto, raccoglie opere su carta dell’artista Francesca Ammaturo e propone un dialogo tra tradizione scultorea e leggerezza del segno grafico. Corpi che fumano, bevono, si spogliano o camminano tra architetture brutaliste animano fogli e tele come sospesi in racconti intimi e solitari, mossi da un’energia che oscilla tra desiderio ed estraneità.

Un progetto nel segno della crescita turistica

“In questi mesi stiamo lavorando al piano di gestione turistica di Putignano – dichiara l’Assessore all’Innovazione Culturale e al Turismo Mariano Intini – un percorso che nasce dalla consapevolezza che qualsiasi investimento deve poter contare su un luogo di riferimento, e questo luogo è l’Infopoint di Piazza Plebiscito.”

L’assessore sottolinea come la partecipazione al bando regionale, grazie all’impegno del RUP ing. Castellana, degli uffici comunali e della Cooperativa SoleLuna, rappresenti un’opportunità concreta per valorizzare l’Infopoint e l’intera città: il centro storico, le tradizioni locali e l’agro incontaminato.

“È un primo passo verso una proposta turistica più organica e strutturata, con l’obiettivo di fare dell’Infopoint il vero polo turistico di Putignano: un polo attivo, funzionale e riconoscibile.”