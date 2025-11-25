Champions League, Bodo Glimt-Juventus 2-3: decide David al 91’
BODO - La Juventus conquista il primo successo in Champions League in una gara complicatissima contro il Bodo Glimt, imponendosi 3-2 grazie a una rete all’ultimo respiro di David.
Il match si apre con i bianconeri subito aggressivi, ma la squadra di Spalletti si spegne troppo presto e il Bodo ne approfitta: al 24’ Blomberg porta in vantaggio i norvegesi con un gol preciso che sorprende la difesa juventina.
Nella ripresa la Juventus alza il ritmo: prima il pari di Openda, poi un gol annullato a Miretti, mentre McKennie sigla il 2-1. La partita sembra chiudersi sui bianconeri, ma nel finale il Bodo ottiene un rigore procurato da Cabal, trasformato da Fet per il 2-2.
Quando tutto sembrava indirizzato al pareggio, al 91’ arriva la giocata decisiva: un’iniziativa di Yildiz innesca David, che realizza il gol vittoria, regalando tre punti fondamentali alla Juventus e un finale al cardiopalma ai tifosi bianconeri.