Dalle terapie geniche all’ipoacusia nascosta: si conclude a Bari il 40° Congresso nazionale SIAF

BARI – Si è appena concluso a Bari il 40° Congresso nazionale della SIAF, Società Italiana di Audiologia e Foniatria, sotto la presidenza del prof. Nicola Quaranta, direttore dell’Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Bari. La tre giorni ha visto la partecipazione di quasi 900 specialisti, tra audiologi, foniatri, otorinolaringoiatri, professionisti sanitari, studenti e tecnici, impegnati in oltre 250 sessioni, tavole rotonde e gruppi di lavoro.

Tra i temi principali trattati, grande attenzione alle terapie geniche per la sordità. È il caso della terapia sperimentale per la sordità genetica causata dall’assenza del gene otoferlina, malattia rara che colpisce pochissimi bambini al mondo. Il prof. Manhoar Bance dell’Università di Cambridge ha illustrato i primi risultati di questa terapia, che consiste nell’inserire il gene sano nell’orecchio interno, ripristinando il funzionamento delle cellule uditive. “Circa il 70% dei bambini trattati ha mostrato un recupero significativo dell’udito e un avvio dello sviluppo del linguaggio – ha spiegato Bance – anche se occorrerà tempo per valutare la stabilità a lungo termine dei risultati”.

Prof. Nicola Quaranta

Oltre alle terapie geniche, il congresso ha approfondito le ultime innovazioni in campo audiologico, dalla telemedicina all’intelligenza artificiale applicata all’udito, dagli impianti cocleari alle protesi avanzate fino agli “occhiali acustici”, dispositivi che amplificano le conversazioni senza chiudere il condotto uditivo.

Un altro tema emerso riguarda l’“ipoacusia nascosta”, un fenomeno legato all’esposizione inconsapevole degli adolescenti a rumori intensi provenienti da musica ad alto volume, videogame e altre fonti sonore. In questi casi, pur non rilevandosi danni evidenti all’orecchio interno, i pazienti presentano difficoltà nel riconoscimento delle parole in ambienti rumorosi.

Il congresso si è chiuso con il passaggio di consegne: il prof. Nicola Quaranta ha ceduto la presidenza della SIAF al prof. Domenico Cuda, direttore di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Piacenza, eletto dall’assemblea dei soci.

Bari conferma così il suo ruolo di capitale italiana dell’udito, con un approccio multidisciplinare che combina ricerca, innovazione tecnologica e prevenzione sanitaria.