De Santis (Pd): “Elly Schlein in Puglia per sostenere il Partito Democratico e Decaro”
BARI - Il Partito Democratico della Puglia accoglie con entusiasmo la Segretaria nazionale Elly Schlein, oggi in regione per una doppia tappa elettorale: alle 16 a Taranto presso l’Hotel Plaza e alle 18:30 a Lecce, al Convitto Palmieri, per sostenere il PD, Antonio Decaro e tutti i candidati dem in vista delle prossime elezioni.
“La presenza di Elly – dichiara De Santis – rappresenta un segnale forte di unità, impegno e vicinanza ai territori. Con lei vogliamo rilanciare un messaggio chiaro: il Partito Democratico è la forza che mette al centro lavoro, diritti, ambiente, sanità pubblica e pari opportunità, valori fondamentali per una Puglia più giusta e solidale”.
“Insieme a Elly Schlein – conclude De Santis – costruiremo un futuro migliore per la Puglia e per l’Italia”.
Tags: Politica Regionali 2025