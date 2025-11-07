De Santis (Pd): “Elly Schlein in Puglia per sostenere il Partito Democratico e Decaro”

BARI - Ilaccoglie con entusiasmo la, oggi in regione per una doppia tappa elettorale: allepresso l’e alle, al, per sostenere ile tutti i candidati dem in vista delle prossime elezioni.

“La presenza di Elly – dichiara De Santis – rappresenta un segnale forte di unità, impegno e vicinanza ai territori. Con lei vogliamo rilanciare un messaggio chiaro: il Partito Democratico è la forza che mette al centro lavoro, diritti, ambiente, sanità pubblica e pari opportunità, valori fondamentali per una Puglia più giusta e solidale”.

“Insieme a Elly Schlein – conclude De Santis – costruiremo un futuro migliore per la Puglia e per l’Italia”.