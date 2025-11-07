Emanuela Folliero: “Ho temuto di morire per uno shock anafilattico. Poi la truffa a mia madre di 97 anni”

– “Pochi giorni fa ho temuto di morire. Avevo un fortissimo mal di testa che non passava”. Con queste paroleha raccontato in tv, durante la trasmissione “Storie al bivio” condotta dasu Rai 2, il difficile momento vissuto a causa di una grave

La conduttrice e attrice milanese ha spiegato di essere corsa al pronto soccorso, temendo il peggio: “Mi hanno fatto tutti gli esami per capire se fosse un infarto: terrore puro. Poi la diagnosi, le cure e la certezza di non essere in pericolo di vita. È stato un vero sospiro di sollievo”.

Ma lo spavento non è finito lì. Pochi giorni dopo, la Folliero ha dovuto affrontare un’altra brutta esperienza: un tentativo di truffa ai danni della madre Carla, 97 anni.

“Mia madre è stata chiamata a casa da gente che le chiedeva soldi perché io avevo avuto un incidente. Visto quanto mi era successo, sembrava tutto credibile – ha raccontato –. Ho subito chiamato i carabinieri, che sono stati prontissimi a raggiungere mamma a casa sua a Milano, mentre io ero a Roma a registrare”.

Fortunatamente, grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, la truffa non è andata a segno. “Tutto ciò accade spesso agli anziani soli e non tutti hanno la fortuna di avere un figlio che agisce tempestivamente”, ha commentato la conduttrice.

Non è la prima volta che la madre di Emanuela Folliero è vittima di episodi simili. Lo scorso anno, la signora Patrizia subì un furto in metropolitana, durante il quale le venne sottratta la borsa. In quell’occasione la Folliero aveva raccontato l’episodio su Instagram, elogiando l’efficienza degli uffici comunali e delle forze dell’ordine dopo che la borsa fu recuperata. “Mamma, sei contenta?”, le chiese in un video. “Adesso sì, c’erano tutti i ricordi di una vita”, rispose l’anziana donna.